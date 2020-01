Red 22:30 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione, le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un’attività economica di Carbonia operante nel settore della ristorazione Ritenute non versate: datore di lavoro nei guai



CARBONIA - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione, le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un’attività economica di Carbonia operante nel settore della ristorazione. L’azione dei finanzieri, è stata orientata all’accertamento della presenza di eventuali lavoratori “in nero” o irregolari, nonché alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalle normative fiscali relativi sulla tenuta delle scritture contabili da parte del datore di lavoro quale sostituto d’imposta ed al riscontro che le ritenute operate dallo stesso sui redditi da lavoro corrisposti ai dipendenti ed ai collaboratori venissero effettivamente versate nelle casse dell’Erario.



L’attività ispettiva ha permesso di rilevare che il titolare del bar, per l’annualità 2018, ha omesso di effettuare i versamenti delle ritenute d’acconto ai fini Irpef operate sulle buste paga a fronte di stipendi corrisposti al personale dipendente, per un importo complessivo di 3.528,23euro. Questa omissione, oltre al versamento del dovuto, comporta l’applicazione nei confronti del datore di lavoro di una sanzione pecuniaria pari al 30percento dell’importo non versato.



Questo intervento si pone sulla scia già proficuamente avviata nel corso del 2020, che, con quest’ultimo intervento, porta a oltre 136mila euro l’ammontare degli omessi versamenti dei contributi dei dipendenti da parte dei datori di lavoro scoperti dalle Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari. CARBONIA - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione, le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un’attività economica di Carbonia operante nel settore della ristorazione. L’azione dei finanzieri, è stata orientata all’accertamento della presenza di eventuali lavoratori “in nero” o irregolari, nonché alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalle normative fiscali relativi sulla tenuta delle scritture contabili da parte del datore di lavoro quale sostituto d’imposta ed al riscontro che le ritenute operate dallo stesso sui redditi da lavoro corrisposti ai dipendenti ed ai collaboratori venissero effettivamente versate nelle casse dell’Erario.L’attività ispettiva ha permesso di rilevare che il titolare del bar, per l’annualità 2018, ha omesso di effettuare i versamenti delle ritenute d’acconto ai fini Irpef operate sulle buste paga a fronte di stipendi corrisposti al personale dipendente, per un importo complessivo di 3.528,23euro. Questa omissione, oltre al versamento del dovuto, comporta l’applicazione nei confronti del datore di lavoro di una sanzione pecuniaria pari al 30percento dell’importo non versato.Questo intervento si pone sulla scia già proficuamente avviata nel corso del 2020, che, con quest’ultimo intervento, porta a oltre 136mila euro l’ammontare degli omessi versamenti dei contributi dei dipendenti da parte dei datori di lavoro scoperti dalle Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari.