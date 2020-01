Red 7:11 Nei giorni scorsi, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 31enne del luogo in esecuzione ad un´ordinanza dell’Ufficio di sorveglianza del Tribunale di Cagliari per alcune truffe consumate on-line Bortigali: 31enne arrestato per truffe on-line



BORTIGALI - Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Bortigali hanno arrestato un 31enne del luogo in esecuzione ad un'ordinanza dell’Ufficio di sorveglianza del Tribunale di Cagliari per alcune truffe consumate on-line. In particolare, i militari, già nell’ottobre 2017 e nel maggio 2018, avevano scoperto le truffe perpetrate dal giovane che, tramite un sito di e-commerce, aveva posto in vendita vari oggetti mai consegnati agli acquirenti.



