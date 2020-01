M.P. 13:14 L’organizzazione Giovani Sardisti della Sardegna con la collaborazione della sezione sardista Simon Mossa di Porto Torres, organizza per stasera alle 18 presso la sala Filippo Canu, "Le Piazze fanno Centro" A Porto Torres il progetto Le Piazze fanno Centro



PORTO TORRES - L’organizzazione Giovani Sardisti della Sardegna con la collaborazione della sezione sardista Simon Mossa di Porto Torres, organizza per stasera alle 18 presso la sala Filippo Canu, un incontro aperto a tutti i cittadini dal titolo ” Le Piazze fanno Centro”. Due giovani architetti turritani presenteranno la loro idea-progetto di riqualificazione delle due principali piazze cittadine piazza Umberto I e piazza Garibaldi. Questo incontro non vuol altro che essere un momento di aggregazione e di condivisione di idee e progetti.



La politica, la musica, le idee e i valori dei giovani saranno il filo conduttore di questa serata. La serata sarà aperta dai giovani architetti Omar Simonini e Davide Cau che presenteranno la loro idea –progetto per la riqualificazione delle due principali piazze cittadine piazza Umberto I e piazza Garibaldi. I progetti verranno proiettati per essere visibili a tutti. Interverranno all’incontro l’assessore regionale alle Finanze, Enti locali e Urbanistica Quirico Sanna e l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa.



