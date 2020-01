Prelievo sangue: autoemoteca nel Distretto di Sassari

19:24 CoronaVirus: prima segnalazione in Sardegna «Abbiamo attivato l’unità di crisi in seguito alla segnalazione del caso di una persona che ha manifestato sintomi compatibili con uno stato influenzale al rientro da un viaggio in Cina. Un sospetto che sin dai primi accertamenti si è presentato debole, ma su cui siamo intervenuti subito per escludere ogni rischio», ha dichiarato l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu