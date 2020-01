A.B. 21:43 Questa mattina, il sindaco di Alghero Mario Conoci ha ricevuto negli uffici comunali di Porta Terra Mirko Calisai. Campione del mondo al World powerlifting championships in Irlanda, l’atleta algherese ha ricevuto i complimenti del primo cittadino per l’ennesima impresa sportiva compiuta Conoci riceve Calisai a Porta Terra



ALGHERO – Questa mattina (venerdì), il sindaco di Alghero Mario Conoci ha ricevuto negli uffici comunali di Porta Terra Mirko Calisai. Campione del mondo al World powerlifting championships in Irlanda, l’atleta algherese ha ricevuto i complimenti del primo cittadino per l’ennesima impresa sportiva compiuta. «La conquista del titolo iridato è una conferma delle tue doti sportive non comuni a livello internazionale e la corona del dimostra ancora che la tua altissima competitività ti porta ad essere uno dei migliori atleti di questa disciplina», ha dichiarato Conoci.



Nella foto: Mario Conoci e Mirko Calisai