Nuova caserma della Forestale a La Maddalena

LA MADDALENA - «L’inaugurazione della nuova caserma del Corpo forestale è un importante segnale di vicinanza della Regione alla popolazione di La Maddalena, un presidio fondamentale di tutela e salvaguardia dei tesori ambientali e paesaggistici dell’isola. Con gli investimenti per le bonifiche dell’area militare ci avviamo alla realizzazione di un grande piano di rilancio economico».



Così il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha commentato l’inaugurazione della nuova stazione forestale, avvenuta ieri mattina (lunedì), alla presenza dell’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis. «In questi mesi – ha detto Lampis – ho visitato tutti gli Ispettorati della Forestale e tante Stazioni, trovando professionalità, competenza e ricchezza umana da parte di donne ed uomini che quotidianamente lavorano al servizio della Sardegna, rappresentando l’istituzione regionale in tutto il territorio».



«Grazie alla collaborazione con l'assessore degli Enti locali Quirico Sanna, che ha messo a disposizione l'immobile, anche La Maddalena avrà locali accoglienti dove il personale forestale potrà svolgere il proprio lavoro con serenità ed i cittadini potranno anche essere ricevuti», ha sottolineato in conclusione l'esponente della Giunta Solinas.