Continuità nel caos, Todde in bilico

E' gelo tra Commissione Ue e Giunta Solinas, con alcuni scivoloni istituzionali destinati ad avere contraccolpi pesanti sugli stessi assetti regionali. In prima linea l'assessore ai Trasporti Giorgio Todde clamorosamente smentito da Bruxelles circa l'informalità degli incontri interlocutori avuti nei giorni scorsi. E le bordate all'indirizzo di Todde non mancano, con le opposizioni compatte nel chiedere chiarimenti e la maggioranza che tenta di fare quadrato intorno all'assessore. Commenti ALGHERO - E' il caos sui cieli dell'Isola. Stop a tutte le prenotazioni dal 16 aprile per tutti i collegamenti in continuità territoriale da e per Milano e Roma con Cagliari e Alghero. Una situazione imbarazzante, che crea scompiglio un po in tutti i settori, non permette una normale pianificazione delle attività e rallenta in maniera considerevole tutte le operazioni in previsione della stagione primaverile ed estiva.Così il trasporto aereo in Sardegna è il tema destinato ad avere pesanti ripercussioni sulla vita politica regionale, oltre che sul diritto alla mobilità dei cittadini sardi. Se da un lato non mancano, infatti, le lamentele alla proposta avanzata dalla Giunta, che prevede ben sette mesi di sostanziale monopolio a prezzi liberi per i non residenti, ciò che più preoccupa è l'impasse sulle trattative con Bruxelles.E' gelo tra Commissione Ue e Giunta Solinas, con alcuni scivoloni istituzionali destinati ad avere contraccolpi pesanti sugli stessi assetti regionali. In prima linea l'assessore ai Trasporti Giorgio Todde clamorosamente smentito da Bruxelles circa l'informalità degli incontri interlocutori avuti nei giorni scorsi. E le bordate all'indirizzo di Todde non mancano, con le opposizioni compatte nel chiedere chiarimenti e la maggioranza che tenta di fare quadrato intorno all'assessore.