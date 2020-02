Red 20:33 Picchia un compaesano: arrestato a Bonorva Oggi pomeriggio, dopo non facili indagini, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, un 22enne bonorvese ritenuto responsabile dei reati di tentata rapina e lesioni personali



BONORVA – Oggi pomeriggio (venerdì), dopo non facili indagini, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bonorva hanno tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, un 22enne bonorvese ritenuto responsabile dei reati di tentata rapina e lesioni personali. Il giovane, la sera del 3 gennaio, in pieno centro abitato, si era introdotto in un’auto in sosta probabilmente con l’intento di rubarla.



Una volta scoperto dal proprietario, per scappare si era avventato su di lui colpendolo con violenti pugni in faccia, fino a farlo cadere a terra. Come se non bastasse, si era accanito sulla vittima colpendola con violenti calci, nonostante questa fosse inerme al suolo. Le ferite, di cui diverse alla testa, erano state tali da determinarne il ricovero ospedaliero ed anche dopo le dimissioni al malcapitato erano stati assegnati altri venti giorni di cure. Il fatto non aveva suscitato particolare clamore, forse perché la stessa vittima, probabilmente intimorita, non aveva sporto nessuna denuncia e perché non c’era stata nessuna pubblicità.



Quanto la notizia, in altro modo, è stata acquisita dai Carabinieri, questi sono riusciti a ricostruire dettagliatamente i fatti ed a risalire al responsabile del delitto. E’ stata un’indagine particolarmente difficile, che ha comunque permesso di raccogliere elementi gravemente indizianti e tali che lo stesso gip ha ritenuto necessario emettere un provvedimento restrittivo nei confronti del giovane, che ora si trova ora agli arresti domiciliari.