Cor 10:00 Stop alla continuità, vertice a Roma I ritardi accumulati dalla Regione Sardegna mettono in ginocchio l´intera isola. Stop alle prenotazioni dal 16 aprile su tutti i collegamenti da Cagliari e Alghero su Milano e Roma: è il caos. Il Governo corre ai ripari, Paola Deiana parteciperà al vertice di maggioranza previsto a Roma







I ritardi accumulati dalla Regione Sardegna mettono in ginocchio l'intera isola. Stop alle prenotazioni dal 16 aprile su tutti i collegamenti da Cagliari e Alghero su Milano e Roma. Un fatto questo che crea enormi difficoltà e problemi, su più fronti.



«La situazione per la Sardegna è molto complicata - ha affermato la parlamentare del Movimento 5 stelle -. È necessario trovare una soluzione condivisa in tempi stretti. Il 16 aprile segna la scadenza della proroga della continuità territoriale e questo si traduce in una sola parola per i sardi: isolamento. Quello di martedì sarà un incontro di grande importanza. Il Governo, come ribadito dal viceministro dei Trasporti Cancelleri, è fortemente impegnato per dare risposte celeri ai cittadini sardi e dunque garantire la possibilità di continuare il collegamento aereo senza interruzioni». Commenti ALGHERO - Martedì prossimo, 11 febbraio, la deputata Paola Deiana sarà presente al vertice di maggioranza convocato (alle ore 15) presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sulla continuità territoriale. Anche il Governo, infatti, su pressione della maggioranza parlamentare, corre ai ripari e tenta il possibile.I ritardi accumulati dalla Regione Sardegna mettono in ginocchio l'intera isola. Stop alle prenotazioni dal 16 aprile su tutti i collegamenti da Cagliari e Alghero su Milano e Roma. Un fatto questo che crea enormi difficoltà e problemi, su più fronti.«La situazione per la Sardegna è molto complicata - ha affermato la parlamentare del Movimento 5 stelle -. È necessario trovare una soluzione condivisa in tempi stretti. Il 16 aprile segna la scadenza della proroga della continuità territoriale e questo si traduce in una sola parola per i sardi: isolamento. Quello di martedì sarà un incontro di grande importanza. Il Governo, come ribadito dal viceministro dei Trasporti Cancelleri, è fortemente impegnato per dare risposte celeri ai cittadini sardi e dunque garantire la possibilità di continuare il collegamento aereo senza interruzioni».