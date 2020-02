Cor 8:54 Alghero: Abusi sulla 14enne, ricostruzione in aula Entrambi algheresi, la giovane ha avuto il coraggio di denunciare i fatti soltanto una volta compiuti 18 anni. Lunedì in Tribunale a Sassari l´apertura dell´incidente probatorio



ALGHERO - Seduta ad alto valore emotivo quella andata in scena lunedì in Tribunale a Sassari. Nell'incidente probatorio la donna - all'epoca dei fatti 14enne - ha ripercorso e ricostruito con particolari gli abusi che avrebbe subito dal suo ex maestro di ballo.



Entrambi algheresi, la giovane ha avuto il coraggio di denunciare i fatti soltanto una volta compiuti 18 anni. Secondo il racconto il maestro si appartava con lei e le imponeva di fare sesso minacciandola per farla tacere.



Attimi orribili, scene terribili. Sotto accusa un 64enne, presente ieri in aula. Ma gli avvocati, il Pm ed il Gip impedito tra lui e la ragazza qualunque sguardo o contatto. L'udienza con la discussione e la chiusura dell'incidente probatorio proseguiranno il prossimo 8 giugno.