Desbarrassa-ne tot, via gli ingombranti ad Alghero

Questo il calendario con i punti di raccolta dell’iniziativa: sabato 29 febbraio, Maristella, Piazza Circolo; 7 marzo, Fertilia, zona Piazza San Marco (giostre); 14 marzo, Santa Maria la Palma, Piazza Olbia; 21marzo, Sa Segada, Piazza Centrale, fronte scuola materna; 28 marzo, Alghero, Via De Gasperi (fianco Parco Hemerle). Commenti ALGHERO - Al via il 29 febbraio la nuova iniziativa dell’Amministrazione comunale di Alghero denominata “Desbarrassa-ne tot” (“sbarazza tutto”), con la quale i cittadini di Alghero e delle borgate potranno disfarsi di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici, depositandoli comodamente in punti di raccolta stabiliti. Per produrre meno rifiuti, durante la mattina del conferimento (dalle 8 alle 12), si potranno ritirare oggetti conferiti da altri, ma ancora utilizzabili, nell’ottica del riuso.Le giornate di deposito controllato degli ingombranti sono dedicate con particolare attenzione ai residenti dell’agro che risiedono a molta distanza dai siti di conferimento. L’Assessorato comunale all’Ecologia sta intanto sostenendo con sollecitudine l’iter della realizzazione dell’Ecocentro a Santa Maria la Palma, una struttura che sarà messa a disposizione delle utenze dell’agro.«L’iniziativa del conferimento dei rifiuti ingombranti viene attuata con successo in tanti altri Comuni e mira a contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato nelle campagne, con costi di recupero altissimi per tutti i cittadini. Si invitano pertanto gli utilizzatori del suddetto servizio ad attenersi esclusivamente al conferimento della tipologia di rifiuti indicata», dichiara l’assessore comunale all’Ambiente Andrea Montis.Questo il calendario con i punti di raccolta dell’iniziativa: sabato 29 febbraio, Maristella, Piazza Circolo; 7 marzo, Fertilia, zona Piazza San Marco (giostre); 14 marzo, Santa Maria la Palma, Piazza Olbia; 21marzo, Sa Segada, Piazza Centrale, fronte scuola materna; 28 marzo, Alghero, Via De Gasperi (fianco Parco Hemerle).