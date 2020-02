Cor 14:44 Malpensa, Ryanair apre su Alghero e Cagliari Per gli irlandesi nessuna idea di rilevare Air Italy ma l´intenzione di potenziare i collegamenti con la Sardegna. In quest´ottica si apre la trattativa con Geasar, la società di gestione dello scalo di Olbia. Intanto l´annuncio dei nuovi collegamenti da Milano Malpensa







«La nostra crescita - ha precisato ancora O'Brien - è sempre stata indipendente dalla sorte delle altre compagnie. E anche in questo caso è cosi'. L'Italia e' il nostro terzo mercato. Sarebbe impossibile basare i nostri piani di crescita sul futuro delle altre compagnie aeree». Commenti ALGHERO - Nuovi scenari sui cieli dell'isola. Ryanair a seguito del collasso di Air Italy potenzia il proprio programma di voli per la Sardegna. Lo hanno annunciato a Milano David O'Brien, chief commercial officer di Ryanair, e Chiara Ravara, head of sales & marketing. Il vettore irlandese inaugurerà per la prossima stagione invernale il collegamento Malpensa-Cagliari. A marzo invece partirà il volo Malpensa-Alghero che resterà operativo anche per tutto il prossimo inverno.«Ryanair - ha detto O'Brien - e' lieta di annunciare l'introduzione di altri due aeromobili basati a Milano, per un investimento aggiuntivo di 200 milioni di dollari. Con questo impegno siamo felici di offrire un ulteriore supporto alla connettività regionale, al turismo, alla crescita, al traffico e al lavoro. Il collasso di Air Italy evidenzia l'importanza delle affidabili connessioni regionali dirette di Ryanair, disponibili a tariffe basse. Questo ultimo crollo di una compagnia aerea mette in luce il pericolo costituito dalla cosiddetta Addizionale Comunale, che carica un peso intollerabile sugli aeroporti regionali più piccoli. I soli passeggeri di Air Italy hanno pagato oltre 30 milioni di euro di tasse municipali, la maggior parte delle quali va a ex dipendenti Alitalia anzichè ai Comuni».«La nostra crescita - ha precisato ancora O'Brien - è sempre stata indipendente dalla sorte delle altre compagnie. E anche in questo caso è cosi'. L'Italia e' il nostro terzo mercato. Sarebbe impossibile basare i nostri piani di crescita sul futuro delle altre compagnie aeree».