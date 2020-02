Cor 19:00 200 persone bloccate in Corsica: denuncia 200 persone bloccate in Corsica: Confartigianato Gallura scrive ai Prefetti e chiede l’intervento del Ministero degli Esteri. Ad Autotrasportatori, camion, turisti e lavoratori stamattina impedito l’imbarco per tornare in Sardegna. Giacomo Meloni (Presidente Confartigianato Gallura): «Situazione inaccettabile dal punto di umano e professionale. Politica regionale assente»





ordine pubblico e sicurezza”. Commenti ALGHERO - Confartigianato Imprese Gallura ha scritto al Prefetto di Sassari, e interessato quello di Cagliari, chiedendo di intervenire per risolvere la questione delle 200 persone bloccate, ormai da 5 giorni, inCorsica. Si tratta degli autotrasportatori, con i loromezzi, turisti e lavoratori, che da lunedì scorso non riescono atornare in Sardegna a causa dell’indisponibilità, per varie ragioni,delle navi che coprono la rotta tra le due Isole gemelle. Lasituazione, già grave, è precipitata stamattina alle 7.00 quando, alporto di Propriano, alle persone e ai mezzi in possesso di regolarebiglietto, è stato impedito l’imbarco per sconosciuti “motivi diordine pubblico e sicurezza”.