Restyling del Parco San Gavino

«La manutenzione del parco San Gavino era prioritaria per l'amministrazione ed è stato possibile programmarla in seguito all'assunzione degli operai del progetto Lavoras – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas – che ci hanno permesso di sopperire alla carenza di personale di ruolo. Le ventidue figure individuate dai nostri uffici e selezionate tra i disoccupati con un bando pubblico ci stanno permettendo di intervenire tempestivamente anche nelle scuole, nella stazione marittima e in altre zone della città dove si rendono necessari interventi sul patrimonio comunale, sotto il coordinamento del Settore Manutenzioni». Nel parco San Gavino sono stati verniciati e sistemati i giochi per i bambini, le altalene e diversi arredi urbani che non potevano essere sottoposti a manutenzione da tempo, come le panchine, le fontanelle e i cestini gettacarta. Gli operai hanno dato un supporto tecnico anche al progetto di BookCrossing realizzato dal Gus, da Koinè e dall’Assessorato alle Politiche sociali, installando in prossimità dell'ingresso da via Sassari una delle teche con i libri da prendere e scambiare.



