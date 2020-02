Cor 13:03 Porto Torres, PdS: usciamo dalle gabbie ideologiche Il Partito dei sardi di Porto Torres, in vista delle comunali in programma il prossimo giugno, intende promuovere, mobilitare e fare incontrare la cittadinanza attorno a un progetto di azione civica







«Vogliamo riuscire a coinvolgere Porto Torres e il suo popolo protagonista, artefice di un progetto di rilancio e di recupero culturale, sociale, economico – afferma il coordinatore del PdS, Alessandro Pinna - il tutto aldilà di “gabbie ideologiche” precostituite, di centrodestra o di centrosinistra». La ritrovata fiducia e il riconquistato orgoglio di appartenenza a una città con una grande storia passa attraverso una presa di coscienza.



Commenti PORTO TORRES - Votare per una visione, per un progetto, perché si condividono le idee, purché ci rechi alle urne per decidere sullo sviluppo della città. Il Partito dei sardi di Porto Torres, in vista delle comunali in programma il prossimo giugno, intende promuovere, mobilitare e fare incontrare la cittadinanza attorno a un progetto di azione civica, sarda, democratica, incoraggiando a partecipare anche chi prima aveva perso la fiducia - circa il 40 per cento dei non votanti alle ultime amministrative - facendo la propria parte per reinventare il futuro della città portuale .