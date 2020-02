Cor 9:50 Frecce Tricolori ad Alghero e Cagliari: è ufficiale L´evento di Alghero inserito ufficialmente nel calendario delle manifestazioni del 2020 a cui parteciperà la pattuglia acrobatica nazionale. Frecce Tricolori anche a Cagliari il weekend prima (il 31 maggio)







In Riviera del corallo si attendeva con trepidazione la conferma, ora si tratterà soltanto di trovare adeguati finanziamenti e organizzare al meglio l'evento. Sul cielo di Alghero l'air show organizzato dall'Aero Club Olbia Costa Smeralda è previsto in concomitanza con la giornata di premiazione del Wrc, il Rally d'Italia Sardegna, prevista per domenica 7 giugno.



Il fine settimana prima - domenica 31 maggio 2020 - le Frecce Tricolori saranno invece attese a Cagliari (in questo caso l'organizzazione è dell'Aereo Club Verona). Mentre il 21 giugno ed il 28 giugno lo spettacolo è previsto a Menfi (AG) e Vieste (FG).



ALGHERO - 7 giugno 2020, la data è ora ufficiale. Diramato dall'Aero Club d'Italia il calendario definitivo con l'assegnazione delle manifestazioni aeree alle quali l'aeronautica militare ha concesso la partecipazione della pattuglia acrobatica nazionale. Il calendario prevede l'avvio degli spettacoli il 3 maggio da Molfetta Giovinazzo e chiusura il 4 ottobre da Imperia. In tutto saranno 19 gli appuntamenti in sei mesi. Tappe a Civitavecchia, Pozzuoli, Napoli, Marina di Massa, Punta Marina, Ancona, Arona, Fano, Rimini, Porto Recanati, Jesolo, Comacchio e Alassio.