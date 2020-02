Red 13:27 Alessandra Zedda incontra diplomatico tunisino Ieri, la vicepresidente della Regione autonoma della Sardegna ed assessore del Lavoro ha ricevuto a Villa Devoto il ministro plenipotenziario dell’Ambasciata di Tunisia Wissem Mhadhbi, a Cagliari in visita istituzionale







Un’occasione per fare il focus sul mercato tunisino, con particolare riguardo alle prospettive legate alla Sardegna in materia di importazioni, esportazioni e settori di specializzazione delle imprese tunisine. Zedda ha evidenziato gli eccellenti rapporti che intercorrono tra i due Paesi e l’intento di proseguire ed incrementare la collaborazione su alcuni temi di interesse comune.



«Continua il dialogo tra la Sardegna e la Tunisia, teso a migliorare i rapporti economici e istituzionali - ha sottolineato l’assessore – L’obiettivo comune è accrescere il positivo trend che già caratterizza gli interscambi economici. Da qui l’invito ad avviare forme di partenariato per sviluppare progetti congiunti, in particolare nella commercializzazione dei prodotti agroalimentari, energie rinnovabili, turismo». «I due popoli – ha ricordato l’ambasciatore - sono uniti da profondi e consolidati legami politici, culturali, economici, le cui radici affondano nella prossimità geografica, nella convergenza di interessi nell’area mediterranea e nelle numerose opportunità di contatto e di scambio tra le rispettive comunità sarde e tunisine».



