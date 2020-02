Red 17:57 In Sardegna il sottosegretario Traversi Il sottosegretario delle Infrastrutture e Trasporti arriverà nell´Isola in serata. I sopralluoghi inizieranno domani mattina, ad Orotelli, per spostarsi poi a Dorgali, Nuoro ed Olbia. Sabato, appuntamenti a Porto Torres ed Alghero







Nella foto: il sottosegretario Roberto Traversi Commenti ALGHERO - Il sottosegretario delle Infrastrutture e trasporti Roberto Traversi arriverà in Sardegna nella serata di oggi (giovedì), per una due giorni di sopralluoghi nell’Isola. L’onorevole pentastellato sarà accompagnato dai parlamentari Paola Deiana, Alberto Manca, Nardo Marino ed Emiliano Fenu.Le visite istituzionali del sottosegretario inizieranno domani, venerdì 21 febbraio: alle 9, è previsto l’arrivo nel Comune di Orotelli ed alle 12.30 nel Comune di Dorgali. È in programma anche una tappa a Nuoro, negli uffici della Motorizzazione civile. Nel pomeriggio, Traversi sarà all’aeroporto di Olbia per un incontro, alle 18, con i sindacati sulla vertenza Air Italy.Sabato 22, il sottosegretario farà visita, alle 11.30 circa, alla sede della Capitaneria di porto di Porto Torres, dove sarà accolto dal comandante Gianluca Oliveti e dal comandante in seconda Donato Ostuni. Alle 12.30, incontrerà il sindaco Sean Christian Wheeler mentre, alle 17.30, effettuerà un sopralluogo all’aeroporto di Alghero, dove sarà ricevuto dal primo cittadino Mario Conoci.Nella foto: il sottosegretario Roberto Traversi