Antonio Burruni 16:19 Serie A: Cagliari, a Verona per ritrovarsi I rossoblu, freschi di ritiro a Coccaglio, vogliono spezzare la striscia negativa a partire dal match di domani pomeriggio, valido per la 25esima giornata del massimo campionato, in programma al Bentegodi







Ivan Juric deve fare a meno dello squalificato Veloso e degli infortunati Borini, Danzi e Pazzini. La formazione dovrebbe vedere Silvestri in porta; difesa a tre con Brahmani, Gunter e Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Pessina e Lazovic a centrocampo; Zaccagni e Verre alle spalle di Stepinski (favorito di Di Carmine). In panchina anche Berardi, Radunovic, Lovato, Bocchetti, Dimarco, Dawidowicz, Empereur, Adjapong, Badu, Eysseric e Salcedo.



Mister Maran non potrà contare sullo squalificato nandez e sugli infortunati Faragò e Pavoletti. Lo scacchiere rossoblu dovrebbe prevedere Cragno tra i pali; difesa a quattro, con Pisacane e Ceppitelli (favorito su Klavan) coppia centrale, Cacciatore (preferito a Mattiello) e Pellegrini esterni; centrocampo con Cigarini tra Ionita e Rog; Naingollan (o Oliva) e Joao Pedro a sostegno di Simeone. In panchina anche i portieri Olsen e Rafael; i difensori Lykogiannis e Walukiewicz; i centrocampisti Birsa e Pereiro; gli attaccanti Paloschi e Ragatzu.



Partite della 25esima giornata:

Brescia-Napoli 1-2 (giocata venerdì)

Bologna-Udinese (sabato, 15)

Spal-Juventus (18)

Fiorentina-Milan (20.45)

Genoa-Lazio (domenica, 12.30)

Atalanta-Sassuolo (15)

Torino-Parma (15)

Verona-Cagliari (15)

Roma-Lecce (18)

Inter-Sampdoria (20.45)



Classifica: Juventus 57; Lazio 56; Inter 54; Atalanta 45; Roma 39; Napoli* 36; Milan, Parma e Verona 35; Bologna 33; Cagliari 32; Sassuolo 29; Fiorentina 28; Torino 27; Udinese 26; Lecce 25; Sampdoria 23; Genoa 22; Brescia* 16; Spal 15. (* una partita in più).



Nella foto (del Cagliari calcio): l'arbitro Luca Pairetto Commenti CAGLIARI – Il Cagliari, fresco di ritiro a Coccaglio, vuole spezzare la striscia negativa a partire dal match di domani, domenica 23 febbraio, alle 15, valido per la 25esima giornata del massimo campionato, in programma al Marc'Antonio Bentegodi". Dirigerà l'incontro il signor Luca Pairetto di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Alessio Tolfo di Pordenone e Davide Imperiale di Genova. Il quarto uomo sarà Juan Luca Sacchi di Macerata, mentre gli addetti al Var saranno Luca Banti di Livorno e Fabiano Preti di Mantova.