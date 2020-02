Red 7:26 «Massima attenzione, ma niente allarmismi» Lo dichiara l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, dopo l’incontro tecnico che si è tenuto ieri a Cagliari ed a cui hanno partecipato i rappresentanti delle sigle sindacali ed i componenti dell’Unità di crisi regionale per l’emergenza CoronaVirus







Nella foto: l'assessore regionale Mario Nieddu Commenti CAGLIARI - «Il vertice operativo di oggi con i rappresentanti dei medici della continuità assistenziale, i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta rappresenta un momento importante nel confronto e la condivisione dei protocolli sull’emergenza del CoronaVirus. Il nostro sistema sanitario è pronto a ogni evenienza. La situazione è costantemente monitorata, seguiamo con la massima attenzione ogni evoluzione e questo ci consente di adeguare e implementare ogni misura a seconda delle necessità». Lo dichiara l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, in merito all’incontro tecnico che si è tenuto ieri (lunedì), a Cagliari, ed a cui hanno partecipato i rappresentanti delle sigle sindacali e i componenti dell’Unità di crisi regionale per l’emergenza Covid-19.«In Sardegna abbiamo professionisti sanitari preparati con cui operiamo in stretto raccordo. I medici di base, i pediatri di libera scelta e i medici della continuità assistenziale – precisa Nieddu – sono i primi deputati alla gestione dei casi sospetti di infezione. È fondamentale ricordare che chiunque abbia dei dubbi non debba recarsi direttamente nelle strutture sanitarie, negli ospedali o nei pronto soccorso, ma debba contattare il proprio medico, il quale sarà perfettamente in grado di valutare la situazione, anche aiutato dalla conoscenza diretta e specifica della persona che richiede assistenza».«Nel caso questo non sia possibile, in alternativa, deve essere contattato il 118 e il 1500, numero messo a disposizione dal Ministero. Per la sicurezza e la prevenzione è fondamentale seguire questa procedura, al punto che stiamo provvedendo a potenziare l’assistenza con l’attivazione di nuovi numeri. Al momento abbiamo attivato un nuovo numero, il 333/6144123, e ci apprestiamo ad attivarne altri nelle prossime ore. È opportuno che le persone chiamino i numeri dell’emergenza solo in caso di reale necessità o di fondato sospetto. La situazione è sotto controllo, ma mai come oggi è importante che l’emotività non prenda il sopravvento e si creino dannosi allarmismi», conclude l’esponente della Giunta Solinas.Nella foto: l'assessore regionale Mario Nieddu