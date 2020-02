Red 20:38 Quartu Sant´Elena: spacciatore in manette La scorsa notte, i Baschi verdi della Seconda Compagnia, coadiuvati dalle unità cinofile antidroga, hanno tratto in arresto un 22enne quartese colto in flagranza nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti



QUARTU SANT'ELENA - Prosegue l’attività delle Fiamme gialle finalizzata al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti a Cagliari. La scorsa notte (martedì), i Baschi verdi della Seconda Compagnia, coadiuvati dalle unità cinofile antidroga, hanno tratto in arresto un 22enne quartese colto in flagranza nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Le pattuglie dei finanzieri. durante le attività di quotidiano presidio e controllo economico del territorio a Quartu Sant’Elena, hanno notato un sospetto continuo via vai di persone sotto il porticato di un complesso abitativo di una via secondaria del centro abitato.



I militari, dopo un breve appostamento, hanno assistito alla cessione di sostanze stupefacenti e sono immediatamente intervenuti, riuscendo a fermare sia l’acquirente, sia lo spacciatore prima che potessero allontanarsi ed intercettando una dose di hashish da un grammo. La successiva perquisizione domiciliare consentiva di trovare e sequestrare altri 32,9grammi di hashish (suddivisi in ventiquattro dosi), 8,23grammi di marijuana (in dieci dosi), una forbice intrisa di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e 140euro in contanti quale provento dell’attività illecita. Il 22enne è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto a giudizio con rito direttissimo, celebrato questa mattina, nell’ambito del quale è stato convalidato l’arresto con la fissazione dell’udienza di merito venerdì 13 marzo.



Nel corso della stessa operazione, l’acquirente, un cagliaritano, è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Gli ultimi giorni sono stati comunque molto intensi sotto il profilo del contrasto alla diffusione degli stupefacenti operato dalle pattuglie della Finanza: controlli quotidiani, durante tutte le ventiquattro ore, tanto nelle zone a più alto tasso di rischio come lungo gli assi viari e le zone di maggior aggregazione. L’esito dei numerosi controlli (operati nel capoluogo nel capolinea degli autobus in Piazza Matteotti, lungo Viale Europa, Viale Monastir, il quartiere di Is Mirrionis, nello scalo aeroportuale, e non di meno nella provincia, come a Nora, a Capoterra, a Muravera), ha consentito di denunciare una persona all’Autorità giudiziaria, di segnalare alla Prefettura nove assuntori di sostanze stupefacenti e di sequestrare, complessivamente, 5,2grammi di hashish, 16grammi di marijuana, 0,2grammi di cocaina ed uno spinello.



Nel corso del 2020, l’azione della Guardia di finanza di Cagliari nel settore del contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, che vede le pattuglie, da un lato, operare quotidianamente sul territorio, dall’altro, effettuare complesse ed articolate indagini per individuare e reprimere i canali di alimentazione delle sostanze stupefacenti, ma anche prestare la propria collaborazione (in particolare quelle delle unità cinofile) alle altre Forze di Polizia, ha complessivamente condotto alla segnalazione alla Prefettura di cinquantasette persone (quattro i minorenni), alla denuncia all’Autorità giudiziaria di quattro persone, all’arresto di cinque spacciatori ed al sequestro di 89,74grammi di cocaina, 290,31grammi di marijuana, 125grammi di hashish e cinque spinelli.