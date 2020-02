«E´ solo l´inizio, ora tocca al Puc»

video 26/2/2020 Puc dellŽAgro, si unanime e definitivo In qualche modo quella di mercoledì 26 febbraio 2020 è una giornata storica. Sul Quotidiano di Alghero le immagini esclusive della seduta consiliare che celebra la fine del lungo iter per l'approvazione - dopo decenni - di uno strumento urbanistico. Via libera all'unanimità per la presa dŽatto definitiva del Piano di Valorizzazione e Conservazione della Bonifica di Alghero e lŽadeguamento dello strumento alla verifica di coerenza. Soddisfazione in aula.