Raccolta giornali per il Canile Primavera

ALGHERO – Domani, sabato 29 febbraio, alle 10, davanti al Commer di Alghero, verrà posizionato il contenitore per la raccolta dei quotidiani da destinare a favore dei cani ricoverati nel Canile Primavera, da adoperarsi quale substrato di assorbimento morbido per il ricovero dei cuccioli. L'iniziativa è dell'Assessorato comunale all'Ecologia, in supporto all'Associazione Fuori di zampa, da anni impegnata a favore degli amici a quattro zampe.