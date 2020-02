Red 17:08 Registrazione b&b: proroga al 30 giugno Dopo il parere favorevole espresso dalla Quinta Commissione del Consiglio regionale, la Giunta regionale ha approvato in via definitiva la proroga fino a martedì 30 giugno per la registrazione sul portale regionale delle strutture ricettive bed & breakfast







Nella foto: l’assessore regionale Gianni Chessa Commenti ALGHERO - Dopo il parere favorevole espresso dalla Quinta Commissione del Consiglio regionale, la Giunta regionale ha approvato in via definitiva la proroga fino a martedì 30 giugno per la registrazione sul portale regionale delle strutture ricettive bed & breakfast. «Le criticità segnalate dalle associazioni di categoria avevano evidenziato il rischio della decadenza del titolo abilitativo, che avrebbe comportato un danno per l’intera offerta turistica della Sardegna»¸ ha spiegato l’assessore regionale del Turismo Gianni Chessa.«La decisione di accogliere la richiesta dei titolari delle strutture prende in considerazione la tipicità dell’attività, caratterizzata dalla occasionalità dell’esercizio in ambito familiare e al di fuori dall’esercizio di impresa. Ora, mi aspetto che tutti mettano in regola la propria attività entro il temine perentorio del 30 giugno», conclude l'esponente della Giunta Solinas.Nella foto: l’assessore regionale Gianni Chessa