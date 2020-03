Cor 12:01 «Stop potature durante la nidificazione» «Gli alberi sono i polmoni verdi delle città, impariamo ad averne rispetto, a difenderli, a incrementarli» è la reprimenda del Gruppo d´Intervento Giuridico che ricorda il divieto di potature durante la primavera/estate







«Inoltre - conclude - in zone tutelate con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) con specifico provvedimento di individuazione qualsiasi intervento dev’essere preceduto da puntuale autorizzazione. Gli alberi sono i polmoni verdi delle città, impariamo ad averne rispetto, a difenderli, a incrementarli». Commenti SASSARI - Il Comune di Sassari ha recentemente annunciato l’avvio di operazioni di potatura e di taglio su ben 528 alberi nelle varie strade cittadine. Nel periodo primaverile ed estivo sono però vietati tutti gli interventi che possano disturbare la riproduzione dell’avifauna selvatica (art. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i.).Lo ricorda con una nota pubblica Stefano Deliperi del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, che sottolinea come il disturbo, danneggiamento o uccisione delle specie avifaunistiche in periodo della nidificazione può integrare eventuali estremi di reato, in particolare ai sensi dell’art. 544 ter cod. pen.«Inoltre - conclude - in zone tutelate con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) con specifico provvedimento di individuazione qualsiasi intervento dev’essere preceduto da puntuale autorizzazione. Gli alberi sono i polmoni verdi delle città, impariamo ad averne rispetto, a difenderli, a incrementarli».