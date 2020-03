Cor 9:00 Step: atti negati al consigliere Sartore Abbondantemente scaduti i 30 giorni previsti dalla legge. La richiesta del consigliere comunale di Alghero indirizzata al competente settore Finanziario del Comune di Alghero rimane totalmente inevasa. Segnalazione in consiglio e probabili conseguenze per l'ente







Il suo accesso agli atti relativo alla corrispondenza tra il Comune e la Step, la società a cui è affidata la riscossione coattiva - datato 20 gennaio - non avrebbe ancora ricevuto, nonostante siano abbondantemente scaduti i termini di legge, alcuna risposta. Per simili situazioni ed accessi civici mai onorati il Comune algherese già in passato è stato costretto a pagare privati cittadini, ma in questo caso però, l'omissione documentale riguarda un consigliere comunale eletto e le conseguenze potrebbero perfino essere più pesanti.



«E' il colmo. Una delle prerogative fondamentali dei consiglieri di opposizione è quella di controllo degli atti amministrativi, se questi vengono negati o non trasmessi nei tempi stabiliti, risulta impossibile svolgere in modo proficuo questa fondamentale funzione» precisa Pietro Sartore (Per Alghero).



