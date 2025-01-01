Alguer.it
Si ribalta e resta intrappolata in auto nella notte
S.A. 8:21
Si ribalta e resta intrappolata in auto nella notte

ALGHERO - Intorno all’ una di questa notte, la squadra del distaccamento di Alghero è intervenuta in Via Fermi per un incidente stradale (nella foto). Per cause ancora da accertare una vettura all’arrivo dei VVF, risultava appoggiata ad un fianco con una persona all’interno ed era impossibilitata ad uscire. La squadra dopo aver stabilizzato la macchina e la persona all’interno, ha iniziato le operazioni di estrazione della mal capitata facendosi un varco dal portellone posteriore tramite le cesoie e divaricatori, per poterla estrarre e affidarla alle cure del personale del 118 che la trasportava al Pronto Soccorso. Sul posto 118 e Carabinieri di Alghero.
21 agosto
«Alghero è di tutti, non solo di pochi»
21 agosto
450 cani a rischio: firme per il Canile Primavera
21 agosto
Amy Stewart scatena l’Ivan Graziani



