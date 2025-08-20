Alguer.it
Matteo Sanna 17:52
Il Trio Larimar a San Francesco
I giovani talenti del Luigi Canepa, portano la musica da camera nel chiostro di San Francesco, nell´ambito della rassegna "Concerti Riviera del Corallo"
Il Trio Larimar a San Francesco

ALGHERO – Mercoledì 20 agosto, la rassegna “Concerti Riviera del Corallo” ha ospitato il Trio Larimar, un formazione di tre giovani e talentuosi musicisti e studenti del Conservatorio di Sassari Luigi Canepa. Il trio, composto da Matilda Podda al violino, Alessia Sassu al violoncello e Fabio Arru al pianoforte, ha eseguito un suggestivo e interessante repertorio cameristico: il Trio n. 1 per violino, violoncello e pianoforte, op. 8 di Johannes Brahms e il Trio Elegiaco n.1 di Sergej Vasil’evic Rachmaninov. Tutte e due le opere, sono state scritte in età molto giovane, in un periodo in cui le emozioni, i sentimenti e le passioni investono un giovane adolescente. Infatti la prima, ha come tema principale l’ardore e la passione irrefrenabile che un giovane ragazzo ha, quando si presentano i primi amori; la seconda invece (nella quale si sente l’impronta di Tchaikovsky, essendo l’autore stesso un grande appassionato, studioso e debitore della sua musica) è incentrata invece su sentimenti come la malinconia, che un giovane ragazzo ha, quando attraversa quelle tipiche crisi adolescenziali. La serata, si è chiusa con un piccolo bis di saluto finale: il primo brano dei cinque pezzi lirici di Dmitri Sostakovic.

Nella foto: il Trio Larimar durante l'esibizione a San Francesco
21 agosto
Si ribalta e resta intrappolata in auto nella notte
21 agosto
«Alghero è di tutti, non solo di pochi»
21 agosto
450 cani a rischio: firme per il Canile Primavera



