Il Trio Larimar a San Francesco I giovani talenti del Luigi Canepa, portano la musica da camera nel chiostro di San Francesco, nell´ambito della rassegna "Concerti Riviera del Corallo"



ALGHERO – Mercoledì 20 agosto, la rassegna “Concerti Riviera del Corallo” ha ospitato il Trio Larimar, un formazione di tre giovani e talentuosi musicisti e studenti del Conservatorio di Sassari Luigi Canepa. Il trio, composto da Matilda Podda al violino, Alessia Sassu al violoncello e Fabio Arru al pianoforte, ha eseguito un suggestivo e interessante repertorio cameristico: il Trio n. 1 per violino, violoncello e pianoforte, op. 8 di Johannes Brahms e il Trio Elegiaco n.1 di Sergej Vasil’evic Rachmaninov. Tutte e due le opere, sono state scritte in età molto giovane, in un periodo in cui le emozioni, i sentimenti e le passioni investono un giovane adolescente. Infatti la prima, ha come tema principale l’ardore e la passione irrefrenabile che un giovane ragazzo ha, quando si presentano i primi amori; la seconda invece (nella quale si sente l’impronta di Tchaikovsky, essendo l’autore stesso un grande appassionato, studioso e debitore della sua musica) è incentrata invece su sentimenti come la malinconia, che un giovane ragazzo ha, quando attraversa quelle tipiche crisi adolescenziali. La serata, si è chiusa con un piccolo bis di saluto finale: il primo brano dei cinque pezzi lirici di Dmitri Sostakovic.



Nella foto: il Trio Larimar durante l'esibizione a San Francesco