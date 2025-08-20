Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroCulturaLibri › Il nuovo libro dell´algherese Fabio Sacco
S.A. 19:22
Il nuovo libro dell´algherese Fabio Sacco
Lo scrittore algherese Fabio Sacco presenta il suo nuovo lavoro, Coraggio senza eroi, organizzato da Ai margini della notte… Alghero – Libri e autori in città. L’evento si terrà lunedì 25 agosto alle ore 21 presso la Sala Sari
Il nuovo libro dell´algherese Fabio Sacco

ALGHERO - Dopo il successo del suo libro di esordio L’ordine spontaneo, lo scrittore algherese Fabio Sacco presenta il suo nuovo lavoro, Coraggio senza eroi, organizzato da Ai margini della notte… Alghero – Libri e autori in città. L’evento si terrà lunedì 25 agosto alle ore 21 presso la Sala Sari (ex Avis), di fronte alla libreria Il Labirinto, Alghero. Durante la serata, l’autore dialogherà con l’avvocato algherese Egidio Calciati, offrendo ai partecipanti una riflessione profonda sul concetto di coraggio. Il libro esplora le fragilità più intime dell’essere umano: la paura del giudizio, del fallimento, della solitudine, del cambiamento e della morte. Sacco accompagna il lettore in un percorso di consapevolezza e coraggio silenzioso, raccontando esperienze personali, gesti di resistenza quotidiana e momenti di vita vissuta con autenticità. L’incontro è un invito a confrontarsi con le proprie paure e a trovare forza nelle difficoltà, con uno stile diretto, limpido e capace di emozionare.
20/8/2025
