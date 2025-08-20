Alguer.it
S.A. 9:12
Consiglio aperto sulla sanità: Pirisi sull´attenti
A comunicarlo la Presidenza del Consiglio Comunale: la data sarà concordata nella prossima Conferenza dei Capi Gruppo, prevista per lunedì 25 agosto. Richiamo all´ordine da parte del presidente Mimmo Pirisi per il rispetto dei compiti e dei ruoli
Consiglio aperto sulla sanità: Pirisi sull´attenti

ALGHERO - Sarà convocato ad Alghero un Consiglio comunale aperto sulla sanità. A comunicarlo la Presidenza del Consiglio Comunale: la data sarà concordata nella prossima Conferenza dei Capi Gruppo, prevista per lunedì 25 agosto. Ci saranno: sindaci del territorio, consiglieri comunali, consiglieri regionali, parlamentari, associazioni di categoria, sindacati, comitati cittadini, responsabili Asl, compreso il nuovo Commissario Straordinario dell'ASL di Alghero-Ozieri, Paolo Tauro, che ha garantito la propria presenza durante l'incontro dei gironi scorsi con. il sindaco Cacciotto.

«La Presidenza del Consiglio precisa che è propria prerogativa rafforzare e evidenziare il ruolo di ogni singola istituzione locale, rimarcandone il ruolo e le competenze specifiche, al fine di evitare confusione di ruoli e sovrapposizioni che possono generare malintesi e inutili contrapposizioni su un tema che necessita condivisione e unità di intenti. L'obiettivo dichiarato e il ruolo statutario del Consiglio Comunale, sia per la maggioranza che per l'opposizione, è quello di analizzare, proporre e contribuire a risolvere le problematiche della città, anche in una visione di città metropolitana. Tuttavia, è fondamentale rispettare i ruoli e le responsabilità istituzionali, come previsto dal Regolamento Consiliare, che assegna precisi compiti ai consiglieri comunali. La Presidenza del Consiglio Comunale di Alghero richiama pertanto tutti i consiglieri al rispetto del ruolo e al proprio compito, affinché l'iniziativa possa svolgersi nel rispetto delle competenze e delle
responsabilità istituzionali» scrive in una nota il presidente Pirisi con un chiaro monito che pur non nominandolo sembrerebbe, in particolare, diretto al presidente della Commissione competente Christian Mulas, non invitato al vertice di Porta Terra come evidenziato polemicamente in una nota a firma del Psd'Az, partito in cui è entrato dopo l'esperienza ad Orizzonte Comune [LEGGI].
