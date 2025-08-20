Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSpettacoloConcerti › I Purple Drip al Baretto di Porto Ferro
S.A. 21:25
I Purple Drip al Baretto di Porto Ferro
Quattro ragazzi di Olbia, decisi a portare tutta la travolgente potenza del rock anni ’70 sul palco del BlueSunset festival
I Purple Drip al Baretto di Porto Ferro

SASSARI - Venerdì 22 agosto al Baretto di Porto Ferro (h 21) atterreranno quattro ragazzi di Olbia, decisi a portare tutta la travolgente potenza del rock anni ’70 sul palco: loro sono i Purple Drip, prossimi attesissimi protagonisti del BlueSunset festival, un’onda lunga una serata intera di blues, hard rock e psichedelia tutta da gustare, ascoltare e ballare. Un altro rito collettivo a base di chitarre, movimento e viaggi interiori al ritmo di musica.

Purple Drip è un progetto musicale nato a Olbia all’inizio del 2023, frutto di un’attenta ricerca artistica e compositiva. Quattro giovani con nomi da fumetto: B aka Bad Whiskey (voce & chitarra) è l’uomo che accorda le corde e i destini; Marco De Turco aka Dragon Claw (basso) è colui che fa vibrare i bicchieri sui tavoli e il bancone; Andrea Lai aka The Caveman (batteria) è il più antico e il più rumoroso; Luca Lepori aka Mr Mojo (tastiere) è il custode di tutti i viaggi psichedelici compiuti, sempre, su strade con mille interruzioni. Una band dalla forte identità sonora e dal repertorio di brani inediti che affonda le radici nel Blues più primitivo e nel Rock più intenso dei settanta, contaminato - appunto - da psichedelia e voglia di sperimentare. Sono viscerali, creativi, reali, vintage eppure contemporaneamente sinceri. Coraggiosi, impattanti e raffinati. L’ideale per una notte di fine agosto sulla baia di Porto Ferro.

Purple Drip non è solo una band, ma una vera esperienza sonora che coinvolge chi sta fronte palco in un viaggio sonico e visivo. Le performance dal vivo si caratterizza per la forte intensità emotiva, l’interazione tra i membri e la qualità della scrittura musicale. A metà giugno è uscito il loro primo album omonimo, “Purple Drip”.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
13:46
Amy Stewart scatena l’Ivan Graziani
Serata speciale per JazzAlguer: La cantante popstar scuote gli animi dell´anfiteatro ad Alghero con la sua musica passionale e travolgente
17:52
Il Trio Larimar a San Francesco
I giovani talenti del Luigi Canepa, portano la musica da camera nel chiostro di San Francesco, nell´ambito della rassegna "Concerti Riviera del Corallo"
20/8/2025
Venerdì Tullio De Piscopo a Lo Quarter
Venerdi’ 22 agosto alle 21.30 a Lo Quarter, sarà il grande artista napoletano, Tullio de Piscopo a catturare il pubblico con i ritmi e il sound de “I colori della Musica”, tour 2025
20/8/2025
Al Chiostro di San Francesco sax e pianoforte
Al chiostro di San Francesco di Alghero quarto e ultimo appuntamento con il Festival Melos, sabato 23 agosto alle 21, con il sassofonista Gianfranco Brundo e la pianista Ketty Teriaca. In programma musiche di Erwin Dressel e Astor Piazzolla
19/8Festival del Mediterraneo: doppio concerto ad Alghero
18/8Unica data in Sardegna per Roberto Vecchioni
20/8Ad Alghero torna la voglia anni 90
13/8Il 19 agosto Amii Stewart ad Alghero
17/8Recital lirico nel Chiostro di San Francesco
11/8Manu Chao fa ballare Alghero
13/8Ad Alghero l’organista Eleni Keventsidou
9/8Attentato al Maden: solidarietà
7/8Tazenda in concerto: ecco le date
7/8Nuovo Concerts d´Estiu del Coro Polifonico Algherese
« indietro archivio concerti »
21 agosto
Si ribalta e resta intrappolata in auto nella notte
21 agosto
«Alghero è di tutti, non solo di pochi»
21 agosto
450 cani a rischio: firme per il Canile Primavera



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)