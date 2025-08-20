S.A. 21:25 I Purple Drip al Baretto di Porto Ferro Quattro ragazzi di Olbia, decisi a portare tutta la travolgente potenza del rock anni ’70 sul palco del BlueSunset festival



SASSARI - Venerdì 22 agosto al Baretto di Porto Ferro (h 21) atterreranno quattro ragazzi di Olbia, decisi a portare tutta la travolgente potenza del rock anni ’70 sul palco: loro sono i Purple Drip, prossimi attesissimi protagonisti del BlueSunset festival, un’onda lunga una serata intera di blues, hard rock e psichedelia tutta da gustare, ascoltare e ballare. Un altro rito collettivo a base di chitarre, movimento e viaggi interiori al ritmo di musica.



Purple Drip è un progetto musicale nato a Olbia all’inizio del 2023, frutto di un’attenta ricerca artistica e compositiva. Quattro giovani con nomi da fumetto: B aka Bad Whiskey (voce & chitarra) è l’uomo che accorda le corde e i destini; Marco De Turco aka Dragon Claw (basso) è colui che fa vibrare i bicchieri sui tavoli e il bancone; Andrea Lai aka The Caveman (batteria) è il più antico e il più rumoroso; Luca Lepori aka Mr Mojo (tastiere) è il custode di tutti i viaggi psichedelici compiuti, sempre, su strade con mille interruzioni. Una band dalla forte identità sonora e dal repertorio di brani inediti che affonda le radici nel Blues più primitivo e nel Rock più intenso dei settanta, contaminato - appunto - da psichedelia e voglia di sperimentare. Sono viscerali, creativi, reali, vintage eppure contemporaneamente sinceri. Coraggiosi, impattanti e raffinati. L’ideale per una notte di fine agosto sulla baia di Porto Ferro.



Purple Drip non è solo una band, ma una vera esperienza sonora che coinvolge chi sta fronte palco in un viaggio sonico e visivo. Le performance dal vivo si caratterizza per la forte intensità emotiva, l’interazione tra i membri e la qualità della scrittura musicale. A metà giugno è uscito il loro primo album omonimo, “Purple Drip”.