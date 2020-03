Cor 9:34 Walter Zenga alla guida del Cagliari Max Canzi sarà il suo vice. Ad anticipare la notizia è il blog Cagliari Calcio 1920. In giornata tutti i dettagli sulla durata del contratto: Zenga allena dal 1998 e già in passato era stato in procinto di arrivare in Sardegna



CAGLIARI - Walter Zenga pronto a sedere sulla panchina del Cagliari Calcio. Sarebbe risultato decisivo l'incontro con il direttore sportivo Carli ed il presidente Giulini. Il club sardo cercava un profilo dal carattere forte e con esperienza, Zenga ha dato le giuste garanzie e sarà lui a guidare la squadra dopo l'addio di Maran. Per lo storico portiere dell'Inter e della Nazionale che allena ormai dal 1998, si tratterà di una esperienza importante quella in Sardegna. Tra le sue esperienze italiane ha guidato Catania, Palermo, Sampdoria, Crotone e Venezia, poi avventure in Europa.