Furti in casa: due arresti a Santa Maria Navarrese

SANTA MARIA NAVARRESE – I Carabinieri della Stazione di Santa Maria Navarrese, a conclusione di accurate indagini, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Lanusei due persone che, separatamente ed in due differenti episodi, si sono resi responsabili di furti in appartamento. I due indagati hanno rubato monili in oro per un valore complessivo di circa 7mila euro. Le indagini dei Carabinieri, integrate anche dal monitoraggio dei compro oro, hanno immediatamente consentito il recupero di gran parte dei preziosi asportati, che verranno restituiti al più presto ai legittimi proprietari.