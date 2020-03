Cor 17:26 Air Italy: licenziamenti confermati Al via la procedura per i 1453 lavoratori di Air Italy, la compagnia aerea in liquidazione da febbraio. A rischio anche gli ammortizzatori sociali, perchè teoricamente non previsti







Il vettore aereo avrebbe registrato una perdita complessiva di quasi 357 milioni. La preoccupazione però riguarda anche gli ammortizzatori sociali. Anche per quanto riguarda la cassa integrazione, infatti, non ci sarebbero i requisiti previsti ossia la riorganizzazione aziendale, la crisi societaria ed il contratto di solidarietà.



Rimangono quindi solo le speranze nel ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che nonostante tutto aveva assicurato che si sarebbe impegnato a sostenere il reddito dei dipendenti della compagnia.