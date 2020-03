Red 13:16 Sardegna e Corsica isolate: inaccettabile «I collegamenti devono essere ripristinati al pił presto, al di lą delle condizioni meteo di queste ore, superando una volta per tutte l’emergenza e riaprendo un servizio necessario non solo per il nord dell’Isola, ma per l’intera regione», dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais







Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais interviene sul blocco dei collegamenti tra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio. L’incidente che ha coinvolto il traghetto della Moby avvenuto un mese fa, e la successiva interruzione del collegamento, sta creando gravissimi disagi



«Siamo fiduciosi – ha dichiarato Pais – che la compagnia di navigazione, anche alla luce delle continue sollecitazione da parte dell’assessore regionale ai Trasporti, adempia nel pił breve tempo possibile e fornisca un mezzo sostitutivo, cosģ come previsto dal contratto di servizio. In caso contrario, saranno necessarie decisioni alternative. Non si possono tollerare altri ritardi: la Sardegna ha il diritto di essere collegata anche via mare con la Corsica e con il resto d’Italia».



Nella foto: il presidente del Consiglio regionale Michele Pais Commenti OLBIA - «L’isolamento tra la Sardegna e la Corsica č inaccettabile. I collegamenti devono essere ripristinati al pił presto, al di lą delle condizioni meteo di queste ore, superando una volta per tutte l’emergenza e riaprendo un servizio necessario non solo per il nord dell’Isola, ma per l’intera regione».Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais interviene sul blocco dei collegamenti tra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio. L’incidente che ha coinvolto il traghetto della Moby avvenuto un mese fa, e la successiva interruzione del collegamento, sta creando gravissimi disagi [LEGGI] «Siamo fiduciosi – ha dichiarato Pais – che la compagnia di navigazione, anche alla luce delle continue sollecitazione da parte dell’assessore regionale ai Trasporti, adempia nel pił breve tempo possibile e fornisca un mezzo sostitutivo, cosģ come previsto dal contratto di servizio. In caso contrario, saranno necessarie decisioni alternative. Non si possono tollerare altri ritardi: la Sardegna ha il diritto di essere collegata anche via mare con la Corsica e con il resto d’Italia».Nella foto: il presidente del Consiglio regionale Michele Pais