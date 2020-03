Cor 16:22 CoronaVirus: prescrizioni per sacerdoti e fedeli Ecco le indicazioni dei Vescovi della Sardegna in merito all´emergenza coronavirus: la linea è quella di vincere ogni ingiustificata paura e, allo stesso tempo, adottare misure precauzionali che siano in grado di evitare l´aumento del contagio.







Ed ancora: La Comunione sulle mani e non sulla bocca; Per lo scambio di pace evitare la stretta di mano, ma si adotti un gesto di reciproca attenzione con i vicini di banco, mantenendo quindi l’invito liturgico; Si tolga l’acqua benedetta dalle acquasantiere. Sono queste le indicazioni che i Vescovi della Sardegna elargiscono a sacerdoti e fedeli in seguito all’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



