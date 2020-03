A.B. 10:01 Festa della donna al Golf Is Molas L’8 marzo sono in programma lezioni free con i maestri del club di Pula. Gioco e relax in sicurezza in uno dei green più spettacolari della Sardegna con l´Open day in rosa







PULA Sport, benessere, relax e divertimento: per la Festa della donna, il campo da golf di Is Molas, a Pula, si tinge di rosa. A scendere in campo è la Federazione italiana golf che, grazie al progetto "Golf è donna", intende incrementare il numero delle giocatrici, valorizzando il settore sportivo femminile. In Italia, infatti, le tesserate sono poco più del 20percento (in linea con gli altri Paesi europei) ancora troppo poche però per un movimento che ambisce ad una profonda trasformazione: da sport elitario a sport per tutti. E in tempi di ansia da contaminazioni, stare all'aria aperta, giocare avvolti dal silenzio e nelle grandi distanze di prati spettacolari, è l'antidoto ideale contro ogni virus.Domani, domenica 8 marzo, grazie al patrocinio del Coni, della Royal and ancient Golf club of St.Andrews ed alla partnership con l'Associazione "Susan G.Komen Italia" (organizzazione in prima linea nella lotta e nella prevenzione dei tumori al seno), lo storico circolo di Is Molas, a pochi chilometri da Cagliari, apre le sue porte ed invita le potenziali golfiste e le giocatrici appassionate a dilettarsi sul green gratuitamente. Una giornata all'insegna dell'armonia, del contatto con la natura, del benessere psico-fisico e della condivisione.Dalle 10 alle 12, si potranno seguire gratuitamente le lezioni dei maestri, provare i primi colpi, scoprire trucchi e consigli preziosi per rendere il gioco più preciso e potente, conoscere i programmi ed i corsi specifici dedicati a tutte le categorie. Una giornata che vuole essere un'occasione di socializzazione, in una cornice di straordinaria bellezza, da trascorrere anche nella club-house con annesso ristorante. E per concludere in dolcezza, dopo mezzogiorno, a tutte le partecipanti sarà offerto un aperitivo in terrazza. I requisiti per aderire all'Open day di Is Molas sono davvero minimi: basterà indossare un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. Tutto il materiale necessario per imparare le prime nozioni sarà invece messo a disposizione gratuitamente dal club. Obbligatoria la prenotazione. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 070/9241006 o inviare una e-mail all'indirizzo web ismolasgolf@ismolas.it.