Cor 10:05 «Quarantena obbligatoria per chi viene in Sardegna» Lo chiede la confederazione sindacale Confsal Sardegna, per bocca del suo segretario Elia Pili. «Le forze sociali, i corpi intermedi, la società civile sapranno fare la propria parte a sostegno dell’azione delle istituzioni»



Commenti CAGLIARI - «Quarantena obbligatoria per chi viene in Sardegna, test e controlli in tutti i porti e aeroporti Sardi» così chiede la confederazione sindacale Confsal Sardegna, per bocca del suo segretario Elia Pili. «La situazione delle regioni del Nord Italia maggiormente colpite dall’epidemia di covid 19 ci impone scelte coraggiose e responsabili, la Sardegna per la fragilità del proprio sistema sanitario, la difficoltà di trasferimenti di malati, l’orografia e l’età media della propria popolazione necessità di misure urgenti. Facciamo un appello alla Giunta Regionale» prosegue Pili «perché, così sta succedendo in Sicilia, Puglia non si perda più tempo e si diano risposte ai cittadini. Non è il tempo dell’allarmismo ma neppure quello di sottovalutare la gravità della situazione. Le forze sociali, i corpi intermedi, la società civile sapranno fare la propria parte a sostegno dell’azione delle istituzioni».