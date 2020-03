Red 19:04 Mille uomini della Protezione civile in porti e aeroporti Ad annunciarlo è il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, che prosegue: «95mila passeggeri controllati. La Regione in campo con tutte le sue forze, ma è fondamentale l´impiego di tutti i cittadini»







Lo dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, che segue incessantemente le operazioni della macchina regionale. Nell'aeroporto di Cagliari sono state controllate oltre 70mila persone; 22mila in quello di Alghero; 3mila passeggeri arrivati nei porti di Cagliari ed Olbia.



Il governatore dell'Isola continua a ribadire l’importanza fondamentale dell’osservanza, da parte di tutti, delle norme di prevenzione. Prima fra tutte, quella di limitare al massimo i contatti tra le persone. Commenti ALGHERO - «Mille uomini della Protezione civile regionale sono al lavoro ventiquattro ore su ventiquattro nelle strutture pre-triage allestite per il controllo dei passeggeri in arrivo nei porti e negli aeroporti sardi. Un lavoro encomiabile, che attesta l’efficienza della macchina di prevenzione messa in campo della Regione tramite la Direzione generale della Protezione civile e con l’aiuto di centinaia di volontari, che ringrazio per la preziosa opera che stanno svolgendo per la tutela della salute dei sardi».Lo dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, che segue incessantemente le operazioni della macchina regionale. Nell'aeroporto di Cagliari sono state controllate oltre 70mila persone; 22mila in quello di Alghero; 3mila passeggeri arrivati nei porti di Cagliari ed Olbia.Il governatore dell'Isola continua a ribadire l’importanza fondamentale dell’osservanza, da parte di tutti, delle norme di prevenzione. Prima fra tutte, quella di limitare al massimo i contatti tra le persone.