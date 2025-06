S.A. 17:37 Papillomavirus: vaccini a Sassari, Ozieri, Alghero Tra Alghero, Ozieri e Sassari la Asl di Sassari ha organizzato per il mese di giugno tre giornate dedicate agli open day vaccinali e alla prevenzione dell´infezione da Papillomavirus umano. Calendario



ALGHERO – E’ tempo di open day vaccinale nella Asl di Sassari contro il Papillomavirus: entra così nel vivo il progetto “Hpv…e tu?” che a fine maggio ha visto coinvolti 400 studenti delle scuole primarie della provincia di Sassari in un’attività di sensibilizzazione e informazione sull’importanza del Vaccino anti Hpv. Tra Alghero, Ozieri e Sassari la Asl di Sassari ha organizzato per il mese di giugno tre giornate dedicate agli open day vaccinali e alla prevenzione dell'infezione da Papillomavirus umano (HPV). Tre giornate di vaccinazione ad accesso diretto e gratuito, rivolti ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 anni in su, ma non solo. Gli open day si svolgeranno secondo il seguente calendario: 14 giugno: Alghero, dalle ore 0 9.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 16.30; 21 giugno: Ozieri, dalle ore 09.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 16.30 28 giugno: Sassari, dalle ore 09.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 16.30