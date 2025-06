S.A. 20:22 Assistenti virtuali all´Aou di Sassari Due assistenti virtuali sono stati installati in punti considerati strategici per il servizio all´utenza. Potranno aiutare chi ha bisogno di informazioni a ͏risparmiare tempo, rendere più facile trovare un reparto, ͏sapere ͏dove ͏andare, capire chi contattare



SASSARI - Si chiamano Sole e Mira e sono i due nuovi assistenti virtuali interattivi in grado di rispondere agli utenti e fornire loro alcune semplici informazioni di base su servizi e reparti dell'Aou di Sassari. I due assistenti virtuali, già attivi, sono stati installati in punti considerati strategici per il servizio all'utenza: Sole si trova al Santissima Annunziata, nell'area degli ascensori, Mira è stata posizionata all'ingresso del Palazzo Clemente. L'Azienda ospedaliera universitaria di͏ Sassari fa così un ulteriore passo verso il cittadino, con un servizio facile ͏e diretto per parlare con chi arriva ogni giorno in ospedale. Con gli͏ assistenti virtuali offre alle persone uno strumento digitale creato per rispondere subito alle domande più comuni.



L'obiettivo è chiaro: aiutare chi ha bisogno di informazioni a ͏risparmiare tempo, rendere più facile trovare un reparto, ͏sapere ͏dove ͏andare, capire chi contattare. Grazie alla tecnologia dell'intelligenza artificiale gli assistenti possono fornire risposte veloci ͏e sicure, guidando l’utente tra servizi reparti e posti d’interesse nell'ospedale. L'͏interazione è semplice, facile ͏da usare, creata per essere͏ veramente accessibile a͏ chiunque. In pochi passaggi è possibile trovare informazioni sull'ubicazione dei reparti, sulle procedure di prenotazione, su come accedere ai servizi online come il Fascicolo sanitario elettronico͏ (Fse). Un aiuto concreto quindi per orientarsi al meglio, fin dal primo momento in cui si entra all'interno delle strutture ospedaliere e ambulatoriali.



Il progetto degli assistenti virtuali è un esempio di sanità digitale, accessibile e orientata al paziente. Con il supporto della struttura Affari generali, legali, comunicazione e urp, il progetto punta a migliorare l'esperienza di accessibilità dell'utenza, ponendo il cittadino sempre al centro dell’attenzione. I due assistenti, inoltre, vengono costantemente monitorati, implementati e aggiornati anche in base alle domande che gli utenti sottopongono loro. Questo consente di correggere e arricchire i due "avatar" di risposte mirate e ancora più precise. L’introduzione dei nuovi assistente virtuali non sostituisce però il lavoro del personale di front office o delle guardianie, ma rappresenta un vero e proprio supporto strategico. Nei momenti di maggiore afflusso, l’assistente virtuale potrà alleggerire il carico di lavoro degli operatori, contribuendo a gestire in modo più efficace le esigenze dei visitatori.