A Villanova Monteleone la carovana ASL



VILLANOVA MONTELEONE - Prosegue il progetto “Contrastare la povertà sanitaria”, del Programma Nazionale Equità nella Salute. Negli scorsi giorni, si e’ svolta a Villanova Monteleone la tredicesima

tappa del Pnes che, grazie alla preziosa collaborazione dei Servizi Sociali del Comune, ha coinvolto una quarantina di cittadini che si sono dati appuntamento presso i locali della scuola secondaria di primo grado per sottoporsi a visite gratuite di cardiologia, diabetologia, pneumologia, ginecologia con i professionisti della Asl n. 1. Il Programma individua quattro aree per le quali è più urgente

intervenire ed è necessaria un’iniziativa nazionale a supporto dell’organizzazione regionale e locale dei servizi sanitari e sociosanitari rivolta alle persone in condizione di svantaggio socio-economico.

Nei prossimi 5 anni la Asl n.1 svilupperà una serie di attività che mirano a concretizzare iniziative

capaci di ridurre le barriere di accesso ai servizi sanitari e sociosanitari per le persone vulnerabili dal punto di vista socio-economico, con progetti di sanità pubblica di prossimità, dell’inclusione attiva, dell’integrazione sociosanitaria e di comunità.