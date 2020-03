CoronaVirus: dodici nuovi casi accertati a Nuoro

21:42 CoronaVirus: tutta Italia è zona rossa L´annuncio è stato dato pochi minuti fa in conferenza stampa dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte: «manovre più dure e stringenti contro il virus per tutelare la salute dei cittadini»

9:53 Virus, Isola blindata: salgono a 31 i contagiati In allerta strutture ospedaliere e sanitarie. Sono diciannove i casi positivi al coronavirus in Sardegna. Operativo il piano regionale per il contenimento del contagio. Controlli più serrati in porti e aeroporti

8:37 «Ufficio Igiene, 80 bimbi respinti». E su Di Gangi: polemiche sterili «Situazione di panico e incertezza ad Alghero con 80 minori respinti nei giorni scorsi. E' il collasso». FdI si smarca dal pensiero dell´assessore Di Gangi: in questo delicato momento, serve una maggiore unità e collaborazione

16:06 CoronaVirus, Sassari: nuova ordinanza sindacale Oggi, il sindaco Nanni Campus ha firmato un nuovo documento per sospendere le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di ogni natura, le attività di pub, scuole di ballo, sale gioco, sale slot e video lottery, bingo, discoteche e locali assimilati. Regolamentazione per sport, bar e ristoranti

8/3/2020 «CoronaVirus, Conoci esca dal letargo» Il Partito dei sardi chiede al sindaco di Alghero di “uscire dal letargo” è gestire la situazione prendendo tutte le misure atte alla difesa della salute degli algheresi, così come fatto da diversi sindaci, compreso quello di Sassari Nanni Campus

7/3/2020 Sale a 15 il numero dei contagiati in Sardegna Si registrano sette nuovi casi di contagio da coronavirus accertati dall’Unità di crisi regionale. Intanto tutti gli ospedali attuano severe misure di prevenzione a garanzia della tutela dei cittadini e degli operatori sanitari, tecnici e amministrativi

19:01 CoronaVirus, Aou Cagliari: individuato il paziente zero Il gene N del CoronaVirus è stata sequenziato nei laboratori dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari dall’equipe diGermano Orrù. I complimenti del presidente della Regioneautonoma della Sardegna Christian Solinas: «È un segnale forte e importante per chi oggi è in trincea»

19:09 Aou, sospese visite e ricoveri programmati Disposizioni anche per i laboratori analisi: garantiti i soli prelievi d´urgenza. Tao, oncologici e donne in gravidanza. La direzione strategica sospende anche le attività chirurgiche programmate nell´ospedale di Sassari

19:04 Mille uomini della Protezione civile in porti e aeroporti Ad annunciarlo è il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, che prosegue: «95mila passeggeri controllati. La Regione in campo con tutte le sue forze, ma è fondamentale l´impiego di tutti i cittadini»

8/3/2020 Quarantena per chi arriva dalle zone rosse Quarantena per tutti coloro che arrivano in porti e aeroporti della Sardegna dalle zone rosse, obbligo di dichiarare il proprio domicilio alle autorità sanitarie, obbligo di rendersi sempre rintracciabili per qualunque controllo. Sono i contenuti essenziali dell´ordinanza emessa poco fa dal Presidente Solinas

7:28 Chiudiamo porti e aeroporti Riteniamo che le azioni che debbano essere messe in campo siano queste: chiusura di porti e aeroporti; monitoraggio dei casi presenti in Sardegna; messa in sicurezza dei territori; ripristino della normalità e continuo monitoraggio; riaprire ai flussi moderatamente e con protocolli severi

20:02 Europe direct Sardegna: sospensione front office Viste le disposizioni precauzionali emanate dal Governo nazionale ed in conformità alle prescrizioni recepite ed adottate dal nostro Governo regionale, si dispone la sospensione del servizio front-office dello Europe direct Regione Sardegna a partire da domani a venerdì 3 aprile

8/3/2020 CoronaVirus, primo caso a Olbia Salgono a 15 i casi di contagio in Sardegna. Sei soltanto nelle ultime ore. Primo caso a Olbia: il paziente è ricoverato in ospedale

10:05 «Quarantena obbligatoria per chi viene in Sardegna» Lo chiede la confederazione sindacale Confsal Sardegna, per bocca del suo segretario Elia Pili. «Le forze sociali, i corpi intermedi, la società civile sapranno fare la propria parte a sostegno dell’azione delle istituzioni»

23:02 CoronaVirus, Conoci: «Momento impegnativo» «Rispettare strettamente le indicazioni del Governo e della Regione», dichiara il sindaco di Alghero, in continuo contatto con il Centro operativo comunale di Protezione civile, convocato nuovamente per domani mattina

14:35 «Nessun focolaio ancora in Sardegna» Lo comunica l´assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, durante la conferenza stampa odierna per fare il punto sull’emergenza Covid-19: Ai cittadini chiedo di essere responsabili, di rispettare le norme igieniche

8/3/2020 «Immediate assunzioni di medici, infermieri e oss» Lo afferma il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas commentando la deliberazione odierna della Giunta regionale, che riunita a Villa Devoto, ha approvato un piano straordinario di assunzioni nella sanità

11:34 «Istituire con urgenza la Rianimazione» La consigliera regionale Pentastellata, Carla Cuccu, presenta una dettagliata interrogazione per conoscere quali siano i motivi per cui nel presidio di Alghero - Ozieri non abbia avuto avvio il programma di potenziamento dei servizi di pronto soccorso-osservazione breve intensiva, l´attivazione della funzione di semintensiva generale

8/3/2020 A Oristano un nuovo contagio Coronavirus, l´uomo è stato trasferito in ospedale a Sassari. Per tutti i nuovi casi è scattata la stretta sorveglianza. I casi sarebbero comunque riconducibili alla penisola

12:23 «Dal PdS sciacallaggio politico» L'emergenza sulla gestione dell'allerta coronavirus accende le polemiche. Uniti alle elezioni, profondamente divisi a distanza di pochi mesi dal voto. Volano gli stracci tra Partito dei Sardi e gruppo consiliare del Psd´Az ad Alghero

17:01 CoronaVirus, Olmedo: biblioteca chiusa Il sindaco di Olmedo Toni Faedda, in ottemperanza con quanto disposto dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri emanato ieri, ha deciso di chiudere al pubblico la biblioteca comunale fino a venerdì 20 marzo

8/3/2020 C´è il primo contagio a Nuoro E´ asintomatico, ninete ricovero per ora. Si tratta di un uomo e le sue conmdizioni non desterebbero preoccupazione. Impennata di contagi quella registrata nelle ultime ore in Sardegna. Salgono a 15 i casi di coronavirus

17:55 Sant´Antioco: sospesi i mercatini di Piazzale Pertini Il sindaco Ignazio Locci ha firmato un’ordinanza con la quale si sospendono il mercatino ambulante del martedì e quello dei produttori agricoli Coldiretti del venerdì, che si tengono settimanalmente, all’aperto. La decisione è maturata alla luce del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri di domenica

7/3/2020 Allarme coronavirus, FdI contro le opposizioni Fratelli d´Italia alimenta la polemica, Circolo Azione Alghero: «locali e posti letto dedicati contro il coronavirus. Sinistra irresponsabile e opportunista»