Ryanair cancella tutti i voli fino all’8 aprile

«Tutti i passeggeri interessati riceveranno notifiche via e-mail nella giornata di oggi, con le informazioni su queste cancellazioni. I viaggiatori che hanno l’esigenza di rimpatriare possono ottenere un cambio gratuito per un volo Ryanair precedente a quello prenotato e operante fino alla mezzanotte di venerdì, 13 marzo. I clienti interessati da queste cancellazioni potranno scegliere tra un rimborso completo o un credito di viaggio che potrà essere riscattato sui voli Ryanair nei prossimi 12 mesi». Commenti ALGHERO - La compagnia aerea Ryanair ha annunciato oggi (martedì 10 marzo) la sospensione dell’intero programma di voli da/per l’Italia e sul territorio nazionale, a seguito alle misure messe in atto dal Governo italiano sull’intero Paese per contenere la diffusione del virus. Nel dettaglio, questi sono i piani: dalle 24 di mercoledì 11 marzo fino alle 24 di mercoledì 8 aprile, Ryanair sospenderà tutti i voli nazionali italiani.Dalle 24 di venerdì 13 marzo scatterà anche la sospensione su tutti i voli internazionali da/per l’Italia. Ovviamente vale anche per le rotte attive sui due scali sardi di Cagliari e Alghero.«Tutti i passeggeri interessati riceveranno notifiche via e-mail nella giornata di oggi, con le informazioni su queste cancellazioni. I viaggiatori che hanno l’esigenza di rimpatriare possono ottenere un cambio gratuito per un volo Ryanair precedente a quello prenotato e operante fino alla mezzanotte di venerdì, 13 marzo. I clienti interessati da queste cancellazioni potranno scegliere tra un rimborso completo o un credito di viaggio che potrà essere riscattato sui voli Ryanair nei prossimi 12 mesi».