CoronaVirus: oltre 13mila autodenunce in Sardegna

Commenti CAGLIARI - Sono 13.300 le persone che si sono autodenunciate all'Unità di crisi dall'entrata in vigore della prima ordinanza del presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas. Il dato comprende sia i residenti in Sardegna, sia i non residenti.