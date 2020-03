Testati operatori sanitari del San Francesco

19:01 Di Nolfo: rimandare a casa chi è fuggito dal nord «Basta demagogia spicciola e basta polemiche di parte sull´emergenza Covid-19 in Sardegna, ora servono i fatti. Solinas faccia come Rossi, serve un’ordinanza per rimandare a casa chi è fuggito dal Nord e lì risiede», chiede il consigliere comunale di Sinistra in Comune Valdo Di Nolfo