Red 22:04 CoronaVirus: Solinas limita i trasporti Nuova ordinanza del presidente della Regione autonoma della Sardegna per combattere la diffusione del CoVid-19. Il governatore dell´Isola dispone che siano garantiti esclusivamente i servizi essenziali. In particolare, devono essere ridotti del 50percento i trasporti su terra. Drastiche riduzioni anche nei collegamenti marittimi con le isole minori, anche se resteranno sempre a disposizione i traghetti da utilizzare in caso di emergenza







É disposta, su tutto il territorio regionale, la riduzione dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale, avendo cura di mantenere in esercizio i soli collegamenti essenziali per ogni modalità di trasporto, come previsti dalle direttive governative. In particolare per i servizi di Tpl terrestri (ferrovia, metrotranvia e gomma) è disposta la riduzione fino ad almeno il 50percento dei servizi programmati; per i servizi di Tpl marittimo, riduzione del 20percento delle corse programmate nei collegamenti diurni con ciascuna isola di San Pietro e La Maddalena; riduzione del 50percento delle corse programmate per i collegamenti notturni delle stesse isole. In ogni caso, una nave per ciascuna isola dovrà rimanere armata ed approntata per garantire con immediatezza eventuali trasporti in emergenza; riduzione almeno del 20percento delle corse programmate nei collegamenti con l’isola dell’Asinara; sospensione totale dei collegamenti con la Corsica. Le aziende di trasporto adeguano i servizi a queste disposizioni e comunicano i propri programmi di esercizio (e le eventuali successive modificazioni) all’assessorato regionale dei Trasporti.



