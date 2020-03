Red 17:05 Beccato fuori casa, scappa con auto rubata: arrestato Dai successivi riscontri, è emerso che il ragazzo, un 22enne sassarese già noto alle Forze dell´ordine, si trovava alla guida di un’auto rubata e pertanto è stato arrestato in flagranza di reato per ricettazione e violenza a pubblico ufficiale



SASSARI – Nella notte tra venerdì e sabato, nell’ambito dei controlli disposti a seguito dell’emergenza CoVid-19, una pattuglia di Baschi verdi della Compagnia di Sassari impegnata in città nel controllo del territorio ha notato un’autovettura che procedeva a fari spenti nel quartiere Monte Rosello. Insospettiti, i finanzieri hanno cercato di fermare l’auto per un controllo, anche per verificare l’effettiva esigenza del mancato rispetto della prescrizione della permanenza in casa, quando il conducente è scappato a forte velocità imboccando alcune vie contromano, per poi andare a sbattere, dopo un lungo inseguimento, contro un’auto parcheggiata e continuare la fuga a piedi.



Raggiunto dai finanzieri, il giovane ha tentato ulteriormente di sottrarsi al controllo spintonandoli, ma i militari sono comunque riusciti ad immobilizzarlo. Dai successivi riscontri, è emerso che il ragazzo, un 22enne sassarese già noto alle Forze dell'ordine, si trovava alla guida di un’auto rubata e pertanto è stato arrestato in flagranza di reato per ricettazione e violenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato per non aver ottemperato agli obblighi imposti dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19.