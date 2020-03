Treni: ridotte le corse tra Alghero e Sassari

13/3/2020 CoronaVirus: Solinas limita i trasporti Nuova ordinanza del presidente della Regione autonoma della Sardegna per combattere la diffusione del CoVid-19. Il governatore dell´Isola dispone che siano garantiti esclusivamente i servizi essenziali. In particolare, devono essere ridotti del 50percento i trasporti su terra. Drastiche riduzioni anche nei collegamenti marittimi con le isole minori, anche se resteranno sempre a disposizione i traghetti da utilizzare in caso di emergenza