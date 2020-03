video Cor 12:15 «Pasqua rovinata, estate a rischio»

B&b, 100% le cancellazioni in città



Emanuele Maganuco, titolare di un noto B&b nella città di Alghero snocciola dati prevedibili ma disarmanti. Al tappeto l´intero comparto extra-alberghiero. Ad Alghero cancellazioni sul totale delle pronotazioni anche per Pasquale e la stagione estiva. E´ la conseguenza diretta del diffondersi dei contagi di Coronavirus nel Paese.